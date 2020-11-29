الكشف عن هوية المرأة التي عثر على جثمانها داخل حقيبة كبيرة بمكة

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توصلت الجهات الأمنية بمكة المكرمة، إلى تحديد هوية المرأة التي عثر على جثـتها داخل حقيبة بالمشاعر المقدسة.
وأوضحت مصادر وفقاً لـ”سبق”، أن المرأة تبلغ من العمر 24 عاماً وهي من الجنسية الإندونيسية، مبينةً أن كفيلها أبلغ عن تغيبها عن العمل.
وكانت الجهات الأمنية في مكة، قد فتحت تحقيقاً موسعاً في واقعة عثور شخص خلال تنزهه بالمشاعر المقدسة على حقيبة كبيرة الحجم ملقاة على الأرض وبداخلها جثمان امرأة.
Source akhbaar24.argaam
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