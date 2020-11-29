“النيابة العامة”: المتهم في “قضية القنفذة” اعترف بتفاصيل ارتكابه الجريمة

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قال مصدر مسؤول بالنيابة العامة، إن المتهم بارتكاب جريمة القتل التي وقعت في محافظة القنفذة يوم الأربعاء الماضي، وراح ضحيتها رجل و3 نساء، أقرّ أمام محققي النيابة العامة بارتكابه جرائم القتل في القضية وصادق على إقراره.

وأضاف المصدر أن جلسات استجواب المتهم كشفت عن تفاصيل الواقعة والدوافع وراء ارتكاب الجريمة، حيث أقر الجاني بوجود خلافات أسرية بينه وبين الضحايا منذ نحو شهرين.

وأبان المصدر أن القاتل حضر إلى منزل الأسرة التي تربطه بهم علاقة مصاهرة حاملاً سلاحاً نارياً “رشاشاً” وأطلق النار على من بداخل المنزل، ونتج عن ذلك مقتَل شقيقتي الجاني (40 و42 عاماً)، وصاحبة المنزل (58 عاماً)، على مرأى من ابنة إحدى الضحايا تبلغ من العمر 10 أعوام؛ تمكنت من الهرب من مسرح الجريمة ونجت من الحادثة.

وأوضح أنه قبل حضور الجاني إلى منزل الأسرة كان قد قصد مدرسة بمركز أحد بني زيد حيث يعمل شقيق صاحبة المنزل موظف أمن ويبلغ من العمر 53 عاماً؛ حيث بادره الجاني بإطلاق 25 عياراً نارياً عليه.

وأضاف المصدر أن الجاني أقر في تفاصيل الاستجواب بأن المجني عليه حاول التحصن داخل غرفة إلا أنه أدخل فوهة السلاح من أسفل الباب، واستمر في إطلاق النار حتى أرداه قتيلاً.

وكانت النيابة العامة قد أصدرت أمرها بتشريح الجثامين وحجز الأجهزة المحرزة، ورفع الآثار والأظرف الفارغة من مسرحي الجريمة، لإعداد تقارير الخبرة اللازمة، تمهيدا للمطالبة بأغلظ العقوبات بحق الجاني جراء جريمته النكراء.

Source akhbaar24.argaam

