وثَّق مخالفته بفيديو.. ضبط قائد سيارة السرعة الجنونية بلا لوحات في الطائف

«المرور» يؤكد إحالته إلى الجهة المختصة
أكد «المرور السعودي»، اليوم السبت، ضبط قائد المركبة الذي نشر مقاطع بوسائل «التواصل الاجتماعي»، وهو يقود المركبة بسرعة عالية وبدون لوحات.
وعبر حسابه الرسمي على «تويتر»، قال: «مرور محافظة الطائف يضبط قائد المركبة الذي نشر مقاطع بوسائل التواصل الاجتماعي، وهو يقود المركبة بسرعة عالية وبدون لوحات، معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر».
وأكد «المرور السعودي»، أنه «ستتم إحالة صاحب الواقعة إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور».
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