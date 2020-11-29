، الأهلي يأمل في العودة لمربع الكبار .. والاتفاق للبحث عن سكة الانتصارات ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
تستكمل اليوم الأحد مباريات الجولة السادسة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، حيث تقام ثلاث مباريات ويتبقى مباراتان تقامان يوم الخميس المقبل.
التعاون - الاتفاق
تُقام المباراة في تمام الساعة الثالثة والربع بتوقيت الرياض على ملعب مدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز في بريدة، يدخل التعاون المباراة وهو يملك في جعبته 8 نقاط فيما يملك الاتفاق 6 نقاط.
الوحدة - الباطن
تُقام المباراة في تمام الساعة السادسة وعشر دقائق على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية في مكة، يدخل الوحدة المباراة وهو يملك ثلاث نقاط فيما يملك الباطن 7 نقاط.
الأهلي - الفيصلي
تُقام المباراة في تمام الساعة الثامنة إلا الثلث على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، يدخل الأهلي المباراة وهو يملك في رصيده 10 نقاط بينما يملك الفيصلي 9 نقاط .الدوري السعودي للمحترفين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين
الأهلي يأمل في العودة لمربع الكبار .. والاتفاق للبحث عن سكة الانتصاراتمحمد السيّد الخليج 365 2020-11-29
تستكمل اليوم الأحد مباريات الجولة السادسة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، حيث تقام ثلاث مباريات ويتبقى مباراتان تقامان يوم الخميس المقبل.
التعاون - الاتفاق
تُقام المباراة في تمام الساعة الثالثة والربع بتوقيت الرياض على ملعب مدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز في بريدة، يدخل التعاون المباراة وهو يملك في جعبته 8 نقاط فيما يملك الاتفاق 6 نقاط.
الوحدة - الباطن
تُقام المباراة في تمام الساعة السادسة وعشر دقائق على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية في مكة، يدخل الوحدة المباراة وهو يملك ثلاث نقاط فيما يملك الباطن 7 نقاط.
الأهلي - الفيصلي
تُقام المباراة في تمام الساعة الثامنة إلا الثلث على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، يدخل الأهلي المباراة وهو يملك في رصيده 10 نقاط بينما يملك الفيصلي 9 نقاط .
29 نوفمبر 2020 - 14 ربيع الآخر 1442
12:39 AM
ثلاث مباريات لاستكمال الجولة السادسة من دوري المحترفين
تستكمل اليوم الأحد مباريات الجولة السادسة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، حيث تقام ثلاث مباريات ويتبقى مباراتان تقامان يوم الخميس المقبل.
التعاون - الاتفاق
تُقام المباراة في تمام الساعة الثالثة والربع بتوقيت الرياض على ملعب مدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز في بريدة، يدخل التعاون المباراة وهو يملك في جعبته 8 نقاط فيما يملك الاتفاق 6 نقاط.
الوحدة - الباطن
تُقام المباراة في تمام الساعة السادسة وعشر دقائق على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية في مكة، يدخل الوحدة المباراة وهو يملك ثلاث نقاط فيما يملك الباطن 7 نقاط.
الأهلي - الفيصلي
تُقام المباراة في تمام الساعة الثامنة إلا الثلث على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، يدخل الأهلي المباراة وهو يملك في رصيده 10 نقاط بينما يملك الفيصلي 9 نقاط .
، الأهلي يأمل في العودة لمربع الكبار .. والاتفاق للبحث عن سكة الانتصارات ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي يأمل في العودة لمربع الكبار .. والاتفاق للبحث عن سكة الانتصارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.