، الأهلي يأمل في العودة لمربع الكبار .. والاتفاق للبحث عن سكة الانتصارات ،

محمد بن مسعود - الدمام - ثلاث مباريات لاستكمال الجولة السادسة من دوري المحترفين

تستكمل اليوم الأحد مباريات الجولة السادسة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، حيث تقام ثلاث مباريات ويتبقى مباراتان تقامان يوم الخميس المقبل.

التعاون - الاتفاق

تُقام المباراة في تمام الساعة الثالثة والربع بتوقيت الرياض على ملعب مدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز في بريدة، يدخل التعاون المباراة وهو يملك في جعبته 8 نقاط فيما يملك الاتفاق 6 نقاط.

الوحدة - الباطن

تُقام المباراة في تمام الساعة السادسة وعشر دقائق على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية في مكة، يدخل الوحدة المباراة وهو يملك ثلاث نقاط فيما يملك الباطن 7 نقاط.

الأهلي - الفيصلي

تُقام المباراة في تمام الساعة الثامنة إلا الثلث على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، يدخل الأهلي المباراة وهو يملك في رصيده 10 نقاط بينما يملك الفيصلي 9 نقاط .الدوري السعودي للمحترفين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين