شكرا لقرائتكم خبر عن 6 آلاف ربطة خبز للعائلات المتعففة بشمال لبنان والان نبدء بالتفاصيل

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 6000 ربطة خبز استفاد منها 15000 فرد من العائلات اللبنانية والفلسطينية والسورية المتعففة، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع مخبز الأمل الخيري في محافظة عكار شمال لبنان.

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