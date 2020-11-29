شكرا لقرائتكم خبر عن متابعة انسيابية شبكات تصريف المياه والان نبدء بالتفاصيل

كثفت أمانة حفر الباطن من أعمال صيانة، شبكات تصريف مياه الأمطار، تزامنا مع موجة الأمطار، التي تجتاح المنطقة.

وانتشرت الفرق الميدانية للتأكد من انسيابية شبكات تصريف المياه بالشوارع والأحياء، وذلك لرفع كفاءة الشبكات تحسبا لهطول المزيد من الأمطار.

وكانت المحافظة قد شهدت هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة، فيما تواصل البلدية جهودها من خلال نشر الفرق والمعدات، لمواجهة أي طارئ.