شكرا لقرائتكم خبر عن أفكار الطلاب الإبداعية على «منصة مدرستي» والان نبدء بالتفاصيل

يُطلق مكتب التعليم بشمال جدة غدا الإثنين، مسابقة «جُدَدُ الشَمَال» عن بُعد، والتي تهدف إلى جمع الأفكار الإبداعية من الطلاب حول بعض التحديات التي تواجههم في التعليم عن بُعد- منصة مدرستي، من خلال خلق بيئة تنافسية داخل المجتمع التعليمي يتنافس فيها الطلاب للخروج بأفكار إبداعية وحلول واقعية تلبي تطلعاتهم واحتياجاتهم من المنصة التي يتعلمون من خلالها.

وأوضح مدير المكتب حميد الغامدي، أن المسابقة تستهدف الموهوبين من الطلاب في المرحلتين المتوسطة والثانوية بمدارس شمال جدة لإيجاد حلول تقنية إبداعية ومبتكرة للتحديات التي قد تواجههم في التعليم عن بُعد- منصة مدرستي -، على مدى يومين متمثلة في بناء الفكرة في اليوم الأول، وصقل وتطوير الفكرة وتنفيذها في اليوم الثاني، والعمل على تمكين الطلاب للمشاركة في فرصة تحسين المجتمع بأفكارهم الإبداعية وطاقاتهم في التقنية وإيجاد الحلول، مع الالتزام بتوفير مساحة آمنة وبيئة تنافسية للمشاركين.