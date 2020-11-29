شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق شارع الملك عبدالعزيز بسيهات للصيانة والان نبدء بالتفاصيل

أغلقت بلدية سيهات التابعة لمحافظة القطيف بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور والجهات الخدمية الأخرى شارع الملك عبدالعزيز للقادم من الدمام لتباشر أعمال صيانة ومعالجة الشارع بطول ٤٥٠م. وأمهلت بلدية وسط القطيف أصحاب عربات الأطعمة «فود ترك» والسيارات المهملة على الواجهات البحرية حتى الثلاثاء القادم بالإزالة لمخالفتها الاشتراطات والتراخيص النظامية. وواصلت بلدية محافظة القطيف جولاتها الرقابية على المنشآت الغذائية، وذلك لتعزيز مفهوم الغذاء الصحي، ولتوفير بيئة آمنة وصحية. وفي تاروت نفذت البلدية بالتعاون مع هيئة الغذاء والدواء جولات رقابية لإلزام المنشآت الغذائية بتطبيق قرار لائحة الإفصاح عن السعرات الحرارية ومسببات الحساسية في المنتجات الغذائية، وتم خلالها إنذار المنشآت المخالفة للقرار.

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