شكرا لقرائتكم خبر عن الموسيقى الشجية لم تمنع فراق زوجين إيطاليين والان مع التفاصيل



جدة - خالد شويل - تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي مقطعاً يظهر جندياً إيطالياً متقاعداً يسمى ستيفانو بوزيني (81 عاماً)، وهو يعزف موسيقى عاطفية شجية لزوجته منذ 47 عاماً كارلا، تحت نوافذ الغرفة التي احتجزت فيها، بعد إصابتها بفايروس كورونا الجديد. وقد حاول بوزيني، وهو من قدامى محاربي فرقة القتال الجبلي، أن يكون بجانب كارلا في مشفاها. لكن السلطات منعته من زيارتها بسبب خطورة الوباء. وبكل أسف توفيت كارلا، على رغم محاولات بوزيني لرفع روحها المعنوية بعزفه البارع للأكورديون. وكان كلما عزف موسيقى «العيون الإسبانية» للموسيقار إنغلبيرت همبردينك، أرسل لزوجته قبلة في الهواء، تعبيراً عن محبته. وتوفيت كارلا الخميس. لكن سكان بلدة كاستيل سان جيوفاني، الواقعة في شمالي إيطاليا، قالوا إنهم لا تزال ترنُّ في آذانهم موسيقى الأكورديون التي وصوفوها بأنها تعبير عن عاطفة حقيقية بين الزوجين اللذين فرقهما الموت بعد 47 عاماً من الزوجية. وقالت عمدة بلدة بياسنزا المجاورة باتريزيا باربيري: «لقد بذل بوزيني كل شيء ليضمن أن زوجته لا تشعر بأنها وحيدة في معركتها ضد المرض اللئيم». وأضافت: «موسيقاه مست قلوب جميع من استمعوا إليها». وكان بوزيني يعتمر قبعة فرقته القتالية التي أبلت بلاء حسناً في المعارك التي شهدتها مناطق جبال الألب. وتوفي آلاف المسنين الإيطاليين بكوفيد-19، في أتون موجة فايروسية ثانية تجتاح بلادهم حالياً.

كانت هذه تفاصيل خبر الموسيقى الشجية لم تمنع فراق زوجين إيطاليين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.