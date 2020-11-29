محمد بن مسعود - الدمام - أعرب شيخ شمل بني قراد بجبال منجد الشيخ محمد بن حسين القرادي عن شكره وتقديره للأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، والأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، على تعازيهما ومواساتهما في وفاة شقيقه, التي كان لها الأثر الكبير في تخفيف المصاب.

وكان أمير جازان ونائبه قد قدَّما تعازيهما ومواساتهما إلى شيخ شمل قبيلة بني قراد بجبال منجد التابع لمحافظة هروب، الشيخ محمد بن حسين القرادي، في وفاة شقيقه "يونس" - رحمه الله - الذي وافته المنية إثر تعرُّضه لحادث مروري.

شيخ شمل بني قراد يشكر أمير جازان ونائبه على تعازيهما في وفاة شقيقه صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-11-29 أعرب شيخ شمل بني قراد بجبال منجد الشيخ محمد بن حسين القرادي عن شكره وتقديره للأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، والأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، على تعازيهما ومواساتهما في وفاة شقيقه, التي كان لها الأثر الكبير في تخفيف المصاب.

وكان أمير جازان ونائبه قد قدَّما تعازيهما ومواساتهما إلى شيخ شمل قبيلة بني قراد بجبال منجد التابع لمحافظة هروب، الشيخ محمد بن حسين القرادي، في وفاة شقيقه "يونس" - رحمه الله - الذي وافته المنية إثر تعرُّضه لحادث مروري. 29 نوفمبر 2020 - 14 ربيع الآخر 1442 12:54 AM اخر تعديل 29 نوفمبر 2020 - 14 ربيع الآخر 1442 02:58 AM أعرب شيخ شمل بني قراد بجبال منجد الشيخ محمد بن حسين القرادي عن شكره وتقديره للأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، والأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، على تعازيهما ومواساتهما في وفاة شقيقه, التي كان لها الأثر الكبير في تخفيف المصاب.

وكان أمير جازان ونائبه قد قدَّما تعازيهما ومواساتهما إلى شيخ شمل قبيلة بني قراد بجبال منجد التابع لمحافظة هروب، الشيخ محمد بن حسين القرادي، في وفاة شقيقه "يونس" - رحمه الله - الذي وافته المنية إثر تعرُّضه لحادث مروري.

، شيخ شمل بني قراد يشكر أمير جازان ونائبه على تعازيهما في وفاة شقيقه ،

المصدر : الخليج 365

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