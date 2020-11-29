شكرا لمتابعة خبر عن آل الشيخ: " لحظة تقبيل أرض الرياض نسيت كل شيء " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعرب المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، عن سعادته بالعودة لأرض الوطن بعد رحلة علاج دامت 5 أشهر.

وقال آل الشيخ: " أتقدم بالشكر لمقام مولاي الملك وسيدي ولي العهد والشعب السعودي ولكل من سأل عني، أو دعا لي من معارفي في كل العالم " .

وتابع: " مسامح أي أحد لم يسأل عني وعاذره، واشكر الفريق الطبي في مستشفى presbyterian في نيويورك " .

واختتم : " رحله طويلة تجاوزت الـ ٥ شهور لكن لحظة تقبيل أرض الرياض نسيت كل شيء " .

وكان مقطع فيديو قد وثق لحظة وصول آل الشيخ للرياض، حيث هرع من الطائرة ليخر ساجدا على الأرض، في لقطة جسدت مدى اشتياقه للوطن.

شاهد: