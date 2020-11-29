‏لحظة وصول ‎#تركي_آل_الشيخ إلى ‎#السعودية وهذا ما فعله لحظة نزوله

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وصل رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ إلى العاصمة الرياض قادما من الولايات المتحدة الأمريكية بعد رحلة علاج. ونشر تركي آل الشيخ مقطع فيديو يوثق لحظة نزوله من الطائرة وسجوده على الأرض. وكان آل الشيخ قد أعلن في وقت سابق أنه سيعود في منتصف الشهر الجاري، قبل أن يوضح أن موعد عودته تم تأجيله بسبب ظروف صحية.





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