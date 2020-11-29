بالفيديو.. وزارة «البيئة» توجه تحذيرًا شديد اللهجة لمرتكبي جرائم الاحتطاب.. وتنذر 4 فئات

حذرت وزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم السبت، من خطورة تقطيع الأشجار بغرض بيع أخشابها، مؤكدةأن تلك الجريمة يترتب عليها أكثر من مخالفة في ذات الوقت.

وعبر حسابها الرسمي على «تويتر» بثت الوزارة فيديو تحذيريًّا، تحت عنوان «حتى لو الأجواء تساعد.. لا تدفع.. الاحتطاب أكثر من مخالفة»، طالبت من خلاله المواطنين والمقيمين بعدم شراء الأخشاب ممن يقوم بجريمة الاحتطاب، حتى يتم قطع الطريق على هؤلاء المخالفين، بما يضمن الحفاظ على البيئة السعودية، وبما لا يتسبب في زيادة الانبعاثات الكربونية.

وفي نهاية الفيديو، أنذرت وزارة البيئة، 4 فئات من توقيع العقوبة عليها، لمشاركتها في الجريمة، وهم المحتطب الناقل البائع المشتري.

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