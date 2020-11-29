البرلمان العربي يستحدث آلية جديدة لمكافحة الإرهاب وتنظيماته البغيضة

أعلن رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي، اليوم السبت، البدء في إجراءات إنشاء لجنة برلمانية خاصة بمكافحة الإرهاب، على أن يتم تحديد آلية عملها بعد العرض على البرلمان العربي في جلسته المقبلة.

وأكد أن ذلك يأتي «انطلاقًا من المخاطر المتصاعدة التي يُشكِّلها الإرهاب وتنظيماته على أمن الدول والمجتمعات العربية، وتعزيزًا لدور البرلمان العربي في مكافحة هذه الظاهرة البغيضة، والتصدي لهذه التنظيمات التي عانت منها الدول العربية».

وأوضح العسومي، في بيان له، أن «الأهداف الرئيسية من إنشاء هذه اللجنة هي تعزيز وتنسيق الجهود البرلمانية العربية في مكافحة الإرهاب، والتصدي لتنظيماته، ووضع خطة عمل لبناء قدرات البرلمانيين العرب في مجال مكافحة الإرهاب، وإعداد تقرير سنوي عن حالة الإرهاب في العالم العربي، يتم فيه رصد الأعمال الإرهابية التي تتعرض لها الدول العربية، ودراسة تطوراتها نوعًا وكمًّا، واقتراح السياسات والإجراءات الملائمة لمواجهتها، فضلًا عن إعداد قوانين استرشادية ورؤى استراتيجية عربية لتطوير الجهود البرلمانية العربية في مجال مكافحة الإرهاب».

وأشار العسومي إلى أن «مكافحة الإرهاب والتصدي لتنظيماته تمثل إحدى الأولويات الرئيسية في خطة عمل البرلمان العربي في مرحلته القادمة»، لافتًا إلى أن «استحداث هذه اللجنة سيُمكِّن البرلمان العربي من تطوير شراكات مؤسسية فعَّالة مع كثيرٍ من الجهات الإقليمية والدولية المعنية بهذا الأمر لتبادل الخبرات معها، خاصةً فيما يتعلق بالتدابير التشريعية لمكافحة ومنع هذه الظاهرة المَقيتة».

اقرأ أيضًا:

البرلمان العربي يشارك في اجتماعات الدورة الـ111 لمجلس المنظمة الدولية للهجرة