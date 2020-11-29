السعودية اليوم / الصقور"فيروز" و"بريدة" و"عوايد" ينتزعون المراكز الأولى بمسابقة الملواح في مهرجان الملك عبدالعزيز



الرياض 13 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 28 نوفمبر 2020 م واس

انتزعت الصقور "فيروز" و"بريدة" و"عوايد" المراكز الأولى في مسابقة الملواح بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور، في نسخته الثالثة، والتي أقيمت اليوم على أرض المهرجان بملهم شمال مدينة الرياض.

وفاز بالمراكز الثلاثة الأولى لشوط شاهين فرخ للمحترفين السعوديين:

الأول: فيروز لصاحبه أمين بن عبدالله الملاح، وقطع 400 متر في ١٨ ثانية و١٢٨ جزءا من الثانية والمركز الثاني: مداوي لصاحبه عمر بن رفاعي المطيري، قاطعاً مسافة السباق في ١٨ ثانية و ٧٠٢ جزءا من الثانية.

وحل في المركز الثالث، شلوى لصاحبه حميد بن محمد البرغش المنصوري، وذلك ١٨ ثانية و ٧٨٤ جزءا من الثانية.

أما الشوط الثاني، فكان لفئة شاهين قرناس للمحترفين السعوديين، وفاز بالمركز الأول بريدة لصاحبه أمين الملاح، بزمن ١٧ ثانية و ٦٩٨ جزءا من الثانية، وجاء هوس ثانيا لصاحبه ناصر بن جابر المري، بزمن ١٨ ثانية و ٧٣ جزءاً من الثانية فيما حل في المركز الثالث جالود لصاحبه فلاج عبدالله الدوسري، بزمن ١٨ ثانية و ٢١٧ جزءا من الثانية.

فيما كان الشوط الثالث لفئة شاهين فرخ للملاك السعوديين، وفاز بالمركز الأول فيه عوايد لصاحبه طلال نايف العتيبي، بزمن ١٧ ثانية و ٦٥٩ جزءا من الثانية، والثاني مشاكل لصاحبه هاني عبدالهادي المطيري، بزمن ١٧ ثانية و ٩٤٠ جزءا من الثانية، والمركز الثالث عدلة لصاحبها هياف بن ناصر السبيعي، بزمن ١٨ ثانية و ٤٤٠ جزءا من الثانية.

يذكر أن مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور يكرم الفائزين الثلاثة الأوائل من كل شوط، ويتأهل سبعة مراكز الأولى من كل شوط للأشواط النهائية للمسابقة (كؤوس الملك عبدالعزيز)، فيما يحصل أول عشرة مراكز في كل شوط على جوائز نقدية.

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