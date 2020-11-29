السعودية اليوم / البرازيل تسجل 51922 إصابة جديدة بكورونا و587 وفاة



برازيليا 13 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 28 نوفمبر 2020 م واس

سجلت البرازيل 51922 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة البرازيلية اليوم، إلى ارتفاع إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 6290272 حالةً، وعدد حالات الوفاة إلى 172561 حالةً.

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01:01ت م

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برازيليا 13 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 28 نوفمبر 2020 م واسسجلت البرازيل 51922 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و 587 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.وأشارت وزارة الصحة البرازيلية اليوم، إلى ارتفاع إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 6290272 حالةً، وعدد حالات الوفاة إلى 172561 حالةً.// انتهى //01:01ت م0136

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