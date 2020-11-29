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ضبطت إدارة مرور العاصمة المقدسة، وفي وقت قياسي، قائد حافلة وأحالته إلى هيئة المخالفات والجزاءات المرورية، تفاعلاً مع "الخليج 365".
وكان قائد الحافلة، والتي تتبع لإحدى الجهات الخدماتية في العاصمة المقدسة، يقود الحافلة بسرعة عالية، ويتنقل بين المسارات، ويسير في أقصى المسار الأيسر على الرغم من خلو المسار الخاص بالحافلات من المركبات، مخالفًا بذلك تعليمات المرور بوجوب التزام الحافلات بالقيادة في أقصى المسار الأيمن.
وتجاوبت إدارة مرور العاصمة المقدسة مع "الخليج 365"، بعد توثيق المخالفات بمقطع فيديو، وضبطت قائد الحافلة، وطبقت بحقه الأنظمة المرورية في مثل تلك المخالفات.
المرور المرور السعودي مخالفة مرورية
29 نوفمبر 2020 - 14 ربيع الآخر 1442 12:12 AM
تم إحالته إلى "هيئة الجزاءات المرورية""مرور مكة" يضبط قائد حافلة يتنقل بين المسارات ولا يلتزم بالمسارات
ضبطت إدارة مرور العاصمة المقدسة، وفي وقت قياسي، قائد حافلة وأحالته إلى هيئة المخالفات والجزاءات المرورية، تفاعلاً مع "الخليج 365".
وكان قائد الحافلة، والتي تتبع لإحدى الجهات الخدماتية في العاصمة المقدسة، يقود الحافلة بسرعة عالية، ويتنقل بين المسارات، ويسير في أقصى المسار الأيسر على الرغم من خلو المسار الخاص بالحافلات من المركبات، مخالفًا بذلك تعليمات المرور بوجوب التزام الحافلات بالقيادة في أقصى المسار الأيمن.
وتجاوبت إدارة مرور العاصمة المقدسة مع "الخليج 365"، بعد توثيق المخالفات بمقطع فيديو، وضبطت قائد الحافلة، وطبقت بحقه الأنظمة المرورية في مثل تلك المخالفات.
، "مرور مكة" يضبط قائد حافلة يتنقل بين المسارات ولا يلتزم بالمسارات ،
المصدر : الخليج 365
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