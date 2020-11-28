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محمد بن مسعود - الدمام - شنّت جماهير نادي النصر هجومًا ضاريًا على حكم مباراة فريقها أمام الهلال في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بعدما تحدثت عن أخطاء تسببت في تغيير نتيجة المباراة.
وقالت الجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة إن للنصر ركلتي جزاء كما انتقدت عدم لجوء الحكم لتقنية الـ "VAR" في عددٍ من اللقطات.
كما وجهت الجماهير لومًا شديدًا للمدرب البرتغالي روي فيتوريا معتبرة أن استمراره سيتسبب في خسارة المزيد من البطولات للفريق بعدما ابتعد الفريق كثيرًا عن المنافسة في بطولة الدوري.
كما انتقدت الجماهير الأنانية المفرطة لعددٍ من لاعبيها لعل أبرزهم المغربيان نور الدين امرابط والمهاجم عبد الرزاق حمدالله.
الجماهير أيضًا انتقدت الإدارة الحالية للفريق إذ اتهمتها بالضعف وفشلها في الحفاظ على حقوق النصر حيث قارنت بينها وبين إدارة رئيسها السابق سعود السويلم.الهلال كأس خادم الحرمين الشريفين كأس الملك النصر مدرب النصر
جماهير "النصر" .. "الحكم" و "فيتوريا" سبب الخسارة!محمد السيّد الخليج 365 2020-11-28
شنّت جماهير نادي النصر هجومًا ضاريًا على حكم مباراة فريقها أمام الهلال في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بعدما تحدثت عن أخطاء تسببت في تغيير نتيجة المباراة.
وقالت الجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة إن للنصر ركلتي جزاء كما انتقدت عدم لجوء الحكم لتقنية الـ "VAR" في عددٍ من اللقطات.
كما وجهت الجماهير لومًا شديدًا للمدرب البرتغالي روي فيتوريا معتبرة أن استمراره سيتسبب في خسارة المزيد من البطولات للفريق بعدما ابتعد الفريق كثيرًا عن المنافسة في بطولة الدوري.
كما انتقدت الجماهير الأنانية المفرطة لعددٍ من لاعبيها لعل أبرزهم المغربيان نور الدين امرابط والمهاجم عبد الرزاق حمدالله.
الجماهير أيضًا انتقدت الإدارة الحالية للفريق إذ اتهمتها بالضعف وفشلها في الحفاظ على حقوق النصر حيث قارنت بينها وبين إدارة رئيسها السابق سعود السويلم.
28 نوفمبر 2020 - 13 ربيع الآخر 1442
10:42 PM
شنّت جماهير نادي النصر هجومًا ضاريًا على حكم مباراة فريقها أمام الهلال في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بعدما تحدثت عن أخطاء تسببت في تغيير نتيجة المباراة.
وقالت الجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة إن للنصر ركلتي جزاء كما انتقدت عدم لجوء الحكم لتقنية الـ "VAR" في عددٍ من اللقطات.
كما وجهت الجماهير لومًا شديدًا للمدرب البرتغالي روي فيتوريا معتبرة أن استمراره سيتسبب في خسارة المزيد من البطولات للفريق بعدما ابتعد الفريق كثيرًا عن المنافسة في بطولة الدوري.
كما انتقدت الجماهير الأنانية المفرطة لعددٍ من لاعبيها لعل أبرزهم المغربيان نور الدين امرابط والمهاجم عبد الرزاق حمدالله.
الجماهير أيضًا انتقدت الإدارة الحالية للفريق إذ اتهمتها بالضعف وفشلها في الحفاظ على حقوق النصر حيث قارنت بينها وبين إدارة رئيسها السابق سعود السويلم.
، جماهير "النصر" .. "الحكم" و "فيتوريا" سبب الخسارة! ،
المصدر : الخليج 365
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