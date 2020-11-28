، حصيلة إصابات "كورونا" في المغرب تقفز إلى 349688 ،

محمد بن مسعود - الدمام - حالات الشفاء بلغت 298574

سجل المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية 4412 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليبلغ العدد الإجمالي للمصابين منذ بدء الجائحة في البلاد 349688.

وبينت وزارة الصحة المغربية اليوم (السبت)، أنها سجلت 50 حالة وفاة بالفيروس، ليصل بذلك عدد الوفيات إلى 5739.

وأضافت أن العدد الإجمالي لحالات الشفاء ارتفع إلى 298574.المغرب فيروس كورونا الجديد