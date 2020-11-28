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سجل المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية 4412 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليبلغ العدد الإجمالي للمصابين منذ بدء الجائحة في البلاد 349688.
وبينت وزارة الصحة المغربية اليوم (السبت)، أنها سجلت 50 حالة وفاة بالفيروس، ليصل بذلك عدد الوفيات إلى 5739.
وأضافت أن العدد الإجمالي لحالات الشفاء ارتفع إلى 298574.المغرب فيروس كورونا الجديد
حصيلة إصابات "كورونا" في المغرب تقفز إلى 349688وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-11-28
سجل المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية 4412 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليبلغ العدد الإجمالي للمصابين منذ بدء الجائحة في البلاد 349688.
وبينت وزارة الصحة المغربية اليوم (السبت)، أنها سجلت 50 حالة وفاة بالفيروس، ليصل بذلك عدد الوفيات إلى 5739.
وأضافت أن العدد الإجمالي لحالات الشفاء ارتفع إلى 298574.
28 نوفمبر 2020 - 13 ربيع الآخر 1442
09:43 PM
حالات الشفاء بلغت 298574
سجل المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية 4412 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليبلغ العدد الإجمالي للمصابين منذ بدء الجائحة في البلاد 349688.
وبينت وزارة الصحة المغربية اليوم (السبت)، أنها سجلت 50 حالة وفاة بالفيروس، ليصل بذلك عدد الوفيات إلى 5739.
وأضافت أن العدد الإجمالي لحالات الشفاء ارتفع إلى 298574.
، حصيلة إصابات "كورونا" في المغرب تقفز إلى 349688 ،
المصدر : الخليج 365
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