الهلال بطلاً لكأس خادم الحرمين على حساب النصر

توج الهلال بكأس خادم الحرمين الشريفين موسم 2019 / 2020، اثر فوزه على جاره النصر 2 / 1 في المباراة النهائية ، التي جرت مساء اليوم السبت على استاد الملك فهد الدولي بالرياض.

سجل للهلال جانج سو في الدقيقة 10 وجوميز في الدقيقة 42 من ركلة جزاء، بينما سجل البديل ايمن يحيى هدف النصر الوحيد في الدقيقة 72.

وهذا هو الفوز الثاني للهلال على النصر في غضون أقل من أسبع ، بعد الفوز يوم الاثنينالماضي بالدوري بثنائية نظيفة.

قدم الفريقان مباراة جيدة في مجنملها، كان الهلال اكثر تنظيماً ، خاصة في الشوط الاول ، وفي الشوط الثاني استعاد النصر شيئاً من خطورته ، خاصة بعد التعديلات التي أجراها مدربه فيتوريا.

تنظيم هلالي

ضغط متقدم للاعبي النصر مع صافرة البداية ، في منتصف ملعب الهلال ،لكن قابله تنظيم جيد من لاعبي الهلال مع حسن انتشار .

حصل النصر على أول ركلة ركنية في الدقيقة الثالثة ، شتتها الدفاع الهلالي، ومعها نال سلطان الغنام البطاقة الصفراء الاولى في المباراة ، بسبب لمس الكرة باليد.

محاولات هلالية لامتصاص اندفاع لاعبي النصر الهجومي من خلال التمرير البيني والعرضي وسط منتصف الملعب ، لكن لاعبي الأصفر استخلصوا الكرة، وحصل أمرابط على الركلة الركنية الثانية ، ارتقى لها مادو برأسه لكن الكرة اتجهت إلى خارج الملعب في الدقيقة السادسة.

في الدقيقة التاسعة حصل الهلال على الركلة الركنية الاولى ، حولها المدافع جانج هيون سو برأسه بطريقة مثيرة ومفاجئة ، إلى الزاوية البعيدة ، وارتطم ت الكرة بالقائم الأيسر واستقرت في شباك النصر في الدقيقة العاشرة، وتقدم الهلال بالهدف الاول.

نشاط هجومي هلالي عقب الهدف الأول ، بعد لحظات من الارتباط وسط صفوف النصر ، واهدر جيوفينكو فرصة تعزيز التقدم الهلالي في الدقيقة 16.

استعاد النصر نشاطه الهجومي عن طريق الجبهة اليمنى ، التي شغلها أمرابط و الغنام بالتبادل ، لكنها وجدت دفاعاً منظما وقوياً من جانب الهلال ، وحصل على ركنيتين متتاليتين 17، 21، لم يستفد منهما الفريق الأصفر.

في الدقيقة 24 ،ظهر أول تدخل لتقنية الفيديو ، إثر كرة مشتركة بين سلطان الغنام ، وسالم الدوسري ، عندما ارتطمت الكرة بيد سالم الدوسري داخل منطقة الجزاء، لكن قبلها كان هناك شك لتجاوز الكرة خط المرمى، وهو ما أكده الـVAR.

في الدقيقة 29 أهدر النصر ،أول فرص التعادل، عندما توغل بيتي مارتنيز بالكرة، داخل منطقة الجزاء، لكنه سدد في جسد الحارس حبيب الوطيان.

تتوالى الركنيات النصراوية، لكن الفريق لم يستفد منها .

انتقل نور الدين امرابط إلى الجهة اليسرى ، وحصل على ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 33 ، بعد تعرضه للعرقلة ، نفذها أمرابط، لكنها مرت بسلام على مرمى الوطيان.

هدوء نسبي على احداث المباراة ، مع انحصار الكرة وسط الملعب ، ليكسر لاعبو النصر هذا الهدوء في الدقيقة 38، عندما هيأ حمدالله الكرة للمتوغل الصليهم، الذي أرجع الكرة لكيم ةسدد الاخير بقوة، لكن الكرة ارتطمت بالمدافع الهلالي وتحولت لركنية.

رد الهلال بهجمة لصالح سالم الدوسري بعد تمريرة رائعة من كاريلو في عمق الدفاع النصراوي، لكن الدوسري سقط ارضاً اثر احتكاك من الخلف مع سلطان الغنام، لجأ الحكم البولندي مارشيناك لتقنية الفيديو، واحتسب ركلة جزاء هلالية.

في الدقيقة 42 تقدم جوميز لتنفيذ الركلة، وسجل منها هدف الهلال الثاني .

حاول لاعبو الهلال استهلاك ما تبقى من وقت هذا الشوط، بالتمرير بثقة والسيطرة على وسط الملعب ، مستفيدين ، من حالة الارتباك بين لاعبي النصر .

كاد بيتي مارتنيز أن يقلص الفارق في الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، عندما سدد بقوة ، من داخل منطقة الجزاء، لكن الحارس الوطيان ، كان لها بالمرصاد، لينتهي الشوط الاول بتقدم الهلال بثنائية نظيفة.

ثقة وهدوء هلالية

يستهل النصر الشوط الثاني، بإجراء تبديلين، بدخول علي لاجامي وأيمن يحيى ، على حساب سلطان الغنام وعبدالمجيد الصليهم.

ثقة في أداء لاعبي الهلال مع هدوء ، فيما سيطر التسرع والرعونة على لعب لاعبي النصر.

في الدقيقة 52 يتوقف اللعب قليلاً لعلاج الوطيان بعد احتكاك عنيف مع البديل ايمن يحيى ، إثر كرة عرضية من نور الدين أمرابط.

في الدقيقة 55 يتلاعب سالم الدوسري ، من الجهة اليسرى ، وتوغل داخل منطقة الجزاء، وكاد ان يكرر شيناريو سابق لهدف له في مرمى النصر، لكنه مرر الكرة عند نقطة الجزاء، لكن دفاع النصر شتت الكرة.

نشاط نصراوي، وسدد بيتي ترتد الكرة من الدفاع ، ثم يتوغل بيتروس بعد عمل ثنائي مع بيتي، لكن الكرة ترتطم بيد البليهي وسط مطالبات نصراوية بركلة جزاء ، ولجأ الحكم للفيديو في الدقيقة 58 ، واعتبر ان التلامس طبيعي.

واصل النصر نشاطه الهجومي ، ومرر بيتي لحمدلله خلف مدافعي الهلال ، لكن الحكم المساعد يشير إلى تسلل ، وبعدها سدد حمدالله بصعوبة، وسيطر الوطيان على الكرة.

في الدقيقة 65 يجري فيتوريا تبديله الثالث ، بالدفع بخالد الغنام بدلاً من بيتي مارتنيز.

وفي الدقيقة 68 أهدر حمدالله أقرب فرص ة للتسجيل ، عندما استدار وسدد بيسراه ، لكن الكرة علت مرمى الهلال بكثير .

تجدد أمل النصراويين في الدقيقة 72، عندما تلقى البديل ايمن يحيى كرة بين مدافعي الهلال بتمريرة رائعةمن علي الحسن، وسيطر ووعدل الكرة، وسدد بيسراه بقوة، ارضية على يسار الوطيان، مسجلاً هدف النصر الأول.

ارتفعت معنويات لاعبي النصر ، واندفعوا للامام ، باحثين عن التعادل ، وكاد يحيى ان يدرك التعادل، بعد ان توغل وسدد بقوة بيسراه ، لكن الوطيان تصدى لها ببراعة.

ارتفع ايقاع المبارة ، ويواصل فيتوريا دعم هجوم فريقه ، في الدقيقة 77 يسحب أمرابط ويدخل المهاجم رائد الغامدي.، وبعدها بدقيقة ، يتألق الوطيان بتصدي خيالي، وانقذ مرماه من هدف مؤكد، اثر تسديدة صاروخية من حمدالله.

سابق لاعبو النصر الوقت فيما تبقى من الشوط الثاني ، فيما اعتد لاعبو الهلال على المرتدات، كاد ان يقتل الدوسري المباراة في الدقيقة (90+1) ، لكن جونز تمكن من السيطرة على الكرة.

ضغط نصراوي مكثف من كل اتجاه ، ويسدد رائد الغامدي بعيداً عن المرمى ، ثم اشهر الحكم البطاقة الصفراء للوطيان بداعي تضييع الوقت، لتحسم صافرة النهاية المباراة لصالح الهلال.