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تداول المغردون بالسعودية مقطع فيديو لمضاربة وقعت في مكان غريب استهجنه الجميع حيث دارت تلك المضاربة داخل مقبرة البقيع و استخدمت بها أدوات الحفر (الكريكات) وحدثت خلال الدفن دون إعتبار للمكان و الحدث الذين هم به ! فيما لم يعرف سبب المضاربة حتى لحظة إعداد هذا الخبر ؟





كانت هذه تفاصيل خبر ‏بالفيديو .. مضاربة في مقبرة البقيع خلال الدفن ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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