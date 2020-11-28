6 إصابات وحالة وفاة في حادث تسرب غاز بأحد مطاعم الرياض

باشرت فرق الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض حادث تسرب غاز بحي المونسية بالرياض صباح اليوم، والذي نتجت عنه ست إصابات ووفاة حالة واحدة من خلال ٦ فرق إسعافية والقيادة الميدانية.

وقال المتحدث الرسمي بهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض ياسر الجلاجل أن غرفة العمليات تلقت بلاغًا من غرفة العمليات الموحدة عن وجود تسرب غاز في أحد المطاعم بحي المونسية؛ حيث تم على الفور توجيه ٦ فرق إسعافية للموقع في زمن استجابة يُقَدَّرُ بعشر دقائق.

وأضاف، أنه تم نقل أربع حالات لمستشفى المواساة ومستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز، فيما تم علاج حالتين في الموقع وتقديم الخدمات الإسعافية كافة والطبية لهم.

ونوّه الجلاجل، بتعاون قائدي المركبات للفرق الإسعافية من خلال مباشرة الحالات الطارئة المرضية والمصابة خصوصًا مع الحالة المطرية التي تشهدها المنطقة منذ يومين، من خلال فتح الطريق للوصول للحالة في أسرع وقت ممكن.

وأكد أن المجتمع شريك أساسي وفعال في عملية مباشرة الحالات الطارئة والوصول لها في اسرع وقت من خلال التعاون المثمر وفتح الطريق لسيارات الهلال الأحمر السعودي في الحالات الطارئة، مثمنًا في الوقت نفسه التجاوب من قبل قائدي المركبات وإفساح المجال للفرق الإسعافية للوصول للحالة في أسرع وقت ممكن.