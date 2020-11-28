إزاحة أكثر من 15 ألف طن من مياه الأمطار خلال 48 ساعة في عسير

كثفت أمانة منطقة عسير والبلديات التابعة لها، أعمال معالجة آثار الأمطار والسيول التي شهدتها المنطقة خلال اليومين الماضيين.

وأزاحت الفرق الميدانية، خلال الـ48 الساعة الماضية حوالي 15700 طن من المياه المتجمعة أثناء وبعد الأمطار في ١٨٥ موقعًا بمحافظات ومراكز منطقة عسير، وذلك بمشاركة 335 آلية، و1300 من الكوادر البشرية.

كما أكملت الفرق أعمال إزالة الأتربة والأشجار والمخلفات الناتجة عن جريان السيول وتجمعات مياه الأمطار، مع تكثيف أعمال الكنس اليدوي والآلي من الشوارع الرئيسة والداخلية.

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