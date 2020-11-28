50 مطوفة لخدمة قاصدات المسجد الحرام

وتقوم المطوفة بمرافقة كبيرات السن من المعتمرات، وإرشادهن للأماكن داخل المسجد الحرام، وقيادة العربات الكهربائية، التي خصصتها الرئاسة ويصل عددها إلى 600 عربة كهربائية، و5000 عربة يدوية، ويشرف عليها 120 موظفا، كما يقمن بإرشاد المعتمرات لتطبيق الإجراءات الاحترازية لضمان سلامتهن.
خدمة المعتمرات
حول عمل المطوفة ودورها الإنساني، ذكرت المطوفة رحاب آل مساعد الحارثي، أنها عملت في خدمة المعتمرات 7 سنوات، وكانت البداية متطوعة، ثم موظفة، وتضيف: شعوري لا تصفه أي كلمات في هذا العمل، فقبل أن يكون عملا دنيويا، هو عمل للآخرة، فأنا هنا أجد متعة قي خدمة المعتمرات، وقاصدات المسجد الحرام.
مساعدة الآخرين
تقول المطوفة ميعاد الطويرقي: إن الرغبة في مساعدة الآخرين وخدمتهم، ومساعدة ضيوف الرحمن، كانت رغبتي دائما وأصبحت أعمل يوميًا 8 ساعات، تبدأ الساعة الثالثة عصرًا إلى الحادية عشرة مساءً، في خدمة المعتمرات وقاصدات المسجد الحرام، فالدعاء الذي أجده لا تعادله كنوز الأرض، أما المطوفة أروى أحمد، فتقول: يزداد قلبي نورا، كلما وصلت ساحات المسجد الحرام، ومن خلال خدمتي للمعتمرات، خاصة كبيرات السن منهن، فأنا أتعامل معهن كوالدتي وأجد في دعائهن غايتي.
خدمات تقدمها المطوفات
استخدام خدمة العربات
العمل على تطبيق تنقل للحجز
متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية
مرافقة المعتمرات في أداء الطواف والسعي
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