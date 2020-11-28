معرض للرفق بالحيوان بالأحساء

انطلقت فعاليات معرض الرفق بالحيوان وسلامة عائلتي الذي نظمته كلية الطب البيطري بجامعة الملك فيصل بالأحساء، بمشاركة مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة، ممثلة في قسم الإرشاد البيطري والرفق بالحيوان، وبمشاركة المختبر البيطري التشخيصي، حيث حظي المعرض بتفاعل وإقبال كبير من الزوار. وأوضح مدير عام مكتب الوزارة بالأحساء المهندس إبراهيم بن خليل الخليل، أن الهدف الأساسي من إقامة المعرض هو تعزيز مفهوم الشراكة المجتمعية من خلال إيصال الرسائل التوعوية التي قدمها المعرض للزوار. وأشار إلى أن المعرض سلط الضوء على آلية التعامل الأمثل مع الحيوانات للفئات المستهدفة وهم الأسرة والأطفال الذي تحرص عليه الوزارة في إيجاد جيل واعٍ ومثقف يكون عامل بناء وليس عامل هدم، ومن خلال فعاليات المعرض وبدعم واحة الحيوان الشريك الأساس في الفعالية.

واستعرض الخليل أبرز المخالفات التي رصدتها الوزارة من خلال الغرفة المركزية للمعلومات والطوارئ عبر هاتفها المجاني (8002470000)، ومنها عدم توفير الغذاء والماء والمكان المناسب للحيوانات وسوء المعاملة.

من جانب آخر، تم عرض عدد من الحيوانات المهددة بالانقراض، كما تم عرض بعض الأدوية واللقاحات التي يمنع بيعها وصرفها إلا باستشارة طبية وعرض وبيع الصيصان الملونة.