معرض للرفق بالحيوان بالأحساء

واستعرض الخليل أبرز المخالفات التي رصدتها الوزارة من خلال الغرفة المركزية للمعلومات والطوارئ عبر هاتفها المجاني (8002470000)، ومنها عدم توفير الغذاء والماء والمكان المناسب للحيوانات وسوء المعاملة.
من جانب آخر، تم عرض عدد من الحيوانات المهددة بالانقراض، كما تم عرض بعض الأدوية واللقاحات التي يمنع بيعها وصرفها إلا باستشارة طبية وعرض وبيع الصيصان الملونة.
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