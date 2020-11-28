أمطار على 4 مناطق وإزالة الآثار بالمواقع المتضررة

شهدت مناطق الباحة والقصيم وتبوك والحدود الشمالية، أمطارا تراوحت بين خفيفة إلى متوسطة وغزيرة.

صواعق رعدية

هطلت على منطقة الباحة أمطار متفرقة، من متوسطة إلى خفيفة مع انخفاض الرؤية، بسبب الضباب بعدد من الطرقات والمتنزهات، والمواقع بقطاع السراة، شملت أجزاء من مدينة الباحة وضواحيها، وأجزاء من محافظات بلجرشي وبني حسن، والقرى والمندق والمخواة والعقيق، وقلوة والحجرة وغامد الزناد، والمراكز التابعة لها، وعدد من متنزهات المنطقة. كما هطلت أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة القصيم، شملت مدينة بريدة وعددا من محافظات المنطقة، والمراكز التابعة لها، وكذلك تعرضت محافظة تيماء بمنطقة تبوك إلى أمطار خفيفة إلى متوسطة. وشهدت محافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية أمطارا من متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بصواعق رعدية، شملت طلعة التمياط، والشريم، والعجرمية، ولوقة، ولينة، وأعيوج، والحدقة والهباس، والشعبة، وزبالا، وحدق الجندة، والخشيبي.

معالجة الآثار

كثفت أمانة منطقة عسير والبلديات التابعة لها، أعمال معالجة آثار الأمطار والسيول، التي شهدتها منطقة عسير خلال اليومين الماضيين.

وأزاحت الفرق الميدانية في الأمانة والبلديات الـ 33 التابعة لها، خلال الـ 48 الساعة الماضية، حوالي 15700 طن من المياه المتجمعة، أثناء وبعد الأمطار في 185 موقعاً بمحافظات ومراكز منطقة عسير، إلى جانب مشاركة 335 آلية، و1300 من الكوادر البشرية.

كما أكملت الفرق أعمال إزالة الأتربة والأشجار، والمخلفات الناتجة عن جريان السيول وتجمعات مياه الأمطار، مع تكثيف أعمال الكنس اليدوي والآلي من الشوارع الرئيسة والداخلية.

تنبيه متقدم

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمحافظتي الحناكية والمهد، بمنطقة المدينة المنورة، تضمن أمطاراً رعدية. وأوضحت الإدارة أن الحالة تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية، وتدنياً في مدى الرؤية.