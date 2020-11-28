انطلاق مسابقة إثراء للموهوبين

دشَّن مدير تعليم ينبع، سليم بن عبيان العطوي، مسابقة إثراء 2021.

وذكر رئيس قسم الموهوبين، حامد بن حسن جحيو، أن المسابقة إحدى مبادرات قسم الموهوبين بتعليم ينبع، وتحظى باهتمام واسع من قبل منسوبي التعليم والمجتمع المحلي؛ إذ إنها تُتيح فُرصاً متجددة لكافة المواهب الخاصة في 6 مسارات تنافسية تشمل إنتاج الأفلام، والرسم، والقصة القصيرة، والإلقاء، والتصوير الفوتوغرافي، والخط العربي‪.‬

‬وأضاف أن هذه المسارات صُمّمت بناءً على استفتاء مُوجّه لأصحاب المواهب الخاصة من طلاب التعليم العام في جميع المراحل التعليمية، وقد تم إعداد دليل خاص وضحت فيه جميع المراحل وآليات المشاركة والشروط الخاصة بكل مسار‪.‬

‪وتهدف المسابقة في مجملها إلى دعم واكتشاف المواهب، وترسيخ مفاهيم التنافس على أسس علمية، وصقل المواهب وإيجاد بيئة داعمة لها، وتم عقد لقاءات تعريفية بالمسابقة عن بُعد، شارك فيها أولياء الأمور، والمعلمون، والطلاب، وتُوّجت هذه الجهود بتدشين مدير تعليم ينبع للمسابقة في إشارة إلى أهميتها وأهمية دعم الطلاب أصحاب المواهب الخاصة.