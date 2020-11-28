24 مخالفة على محلات الأسماك في القنفذة

نفذت الفرق الميدانية التابعة لوزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة القنفذة حملة تفتيشية على سوق الأسماك بالمحافظة، أسفرت عن رصد عدد من المخالفات، تمثلت في سوء التعامل مع المنتج السمكي، وطرق عرضه، وعدم وجود وسائل الدفع الإلكترونية (مدى).

وفرة المنتج

أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن لجنة دراسة معوقات وتحديات سوق الأسماك بمحافظة القنفذة هي لجنة دائمة، لدراسة ومراقبة أوضاع السوق، وتتكون من عدة جهات (شرطة المحافظة، ومكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة، وبلدية محافظة القنفذة، ومكتب وزارة الموارد البشرية، ومكتب وزارة التجارة، وأمن الطرق، والدوريات الأمنية)، وتنفذ بشكل مستمر عدة جولات تفتيشية، تشمل سوق الأسماك بالمحافظة، ومرفأ الصيادين؛ للوقوف على وفرة المنتج وسلامته، وأوضاع سوق الأسماك، وطرق عرض المنتج فيه.

تداول ونقل

أضافت الوزارة أن الحملات الميدانية للجنة أسفرت عن ضبط 11 مخالفة رصدها مكتب وزارة التجارة في 11 محلًا للأسماك، لعدم وجود جهاز «مدى» بها، و7 مخالفات رصدتها بلدية محافظة القنفذة، تمثلت في عدم إضافة الثلج الكافي للمنتج السمكي، مما قد يتسبب في تلفه سريعًا، وكذلك رصد 6 مخالفات من قبل مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة لعمالة الصيد الذين تداولوا ونقلوا المنتج بطرق غير آمنة وصحية.