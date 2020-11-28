خميس حرب متنفس لأهالي عسير

تستقبل ثمامة خميس حرب شرقي القنفذة المتنزهين في الأجواء المطرية التي غطت منطقة عسير وأغلب مناطق المملكة، حيث تمتاز هذه المنطقة بالنفود الذهبية التي تتغطى بالعشب الأخضر في ربيعها وفي المواسم المطرية، لتجذب المتنزهين من المناطق المحيطة والمجاورة وأصحاب مركبات الدفع الرباعي والمعدلة، والدراجات رباعية الدفع.
ثمامة خميس حرب
واجهة القنفذة البرية الطبيعية
من أكثر المواقع جذبًا للزوار في موسم الشتاء
تكثر بها مخيمات النزهة وتجمعات العوائل
المنطقة الأشهر في الجنوب لمحبي نزهات البر
تجذب طبيعة المكان وربيعه مربي النحل
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