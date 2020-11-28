النقل تتدخل لمحاسبة مقاول تقاعس في صيانة طريق حيوي بنجران (فيديو)

اعترف فرع وزارة النقل في منطقة نجران بإهمال وتقصير إحدى الشركات (تحتفظ دوت الخليج باسمها) المكلفة بصيانة طريق حيوي في المنطقة، يربط نجران بمحافظاتها الشمالية، وذلك بعد مرور أكثر من شهرين على تكليف مدير عام فرع الوزارة، المهندس وبران آل عطشان، لمقاول الصيانة بسرعة صيانة طريق «بئر عسكر - النقعاء»، وإعادة سفلتة الأجزاء التي جرفتها السيول دون أن يباشر المقاول الموقع، الأمر الذي أثار استياء وغضب الأهالي، ووصفوه بغياب الرقابة والمتابعة من قبل المسؤولين.

وتفاعل «آل عطشان» مع استفسار «دوت الخليج» الثاني عن أسباب التأخر في صيانة الطريق بعد مضي 69 يوما على انجراف أرضيته، بتوجيه عتاب شديد اللهجة للشركة المسؤولة عن أعمال الصيانة في خطاب رسمي، جاء فيه «نلفت نظركم بشدة حيال هذا الإهمال والتقصير، وعليكم سرعة تلافي جميع الملاحظات المذكورة في التحويلة المرورية بطريق «بئر عسكر - النقعاء»، لوجود شكاوي من المواطنين، علما بأنه تم تزويد مدير عام الإدارة العامة للصيانة في الوزارة بنسخة من خطابنا هذا، لإكمال اللازم حيال ذلك».

وأكد مدير عام فرع وزارة النقل بالمنطقة، في رده على استفسار «دوت الخليج» الأول، أنه بخصوص سفلتة التحويلة المرورية بطريق «بئر عسكر- النقعاء» فقد تم تكليف مقاول الصيانة بسرعة صيانتها، وإعادة سفلتة الأجزاء التي تم انجرافها، وسرعة البدء بتنفيذ الأعمال الواقعة بالطريق أعلاه ضمن أعمال الصيانة الوقائية للتبليغ رقم rOAV4.

وشكا أهالي المحافظات الشمالية بنجران من التلفيات التي تلحق بسياراتهم جراء عدم سفلتة التحويلة المرورية بالطريق، متهمين مقاول الصيانة بالإهمال وغياب الرقابة، مما يهدد أبناءهم وكبار السن بالإصابة بأمراض الصدر والربو. وقال ناصر سعيدان، أحد سكان المنازل المجاورة، إنه يعاني من تصاعد الغبار بكثافة عالية يوميا، مما تسبب له ولأسرته بإصابات ربو، واضطر لشراء 5 أجهزة بخار على حسابه الخاص لوالده طريح الفراش وأحد أبنائه، ذات الأعوام الثلاثة، وثلاثة من أبناء أخيه، مؤكدا أنه وثق كثافة تصاعد الغبار أمام منازلهم، وتضرر أسرته صحيا، وأنه سوف يتوجه للجهات المسؤولة بمقاضاة وزارة النقل، والمطالبة بما لحق بهم من أضرار. وطالب محمد آل سالم الجهات المختصة بالوقوف على التحويلة ميدانيا، والتحقيق مع المتسبب في هذا الوضع، ومحاسبة المسؤول. وشدد على ضرورة القيام بعمليات الصيانة، لوقف نزيف الخسائر المالية جراء تعطل سياراتهم. وأكد «آل سالم» أن الطرق تتحمل مسؤولية كاملة فيما يتعلق بعدم الصيانة، حيث إن التحويلة الذي لا يتجاوز طولها 3 كم ما زالت تعاني تقاعس الجهات المعنية بالصيانة، الأمر الذي يدل على وجود ثغرات واضحة في الجهات الرقابية التي يفترض أن تتخذ حلولا عاجلة، ولا تتوقف أعمال الصيانة على مقاول واحد فقط، فالشركة المسؤولة عن الصيانة لم تباشر أعمالها الموكلة إليها، الأمر الذي انعكس بصورة مباشرة على تزايد الحفر في العديد من المواقع، وتصاعد الغبار بكثافة، مؤكدا أن هناك تقصيرا من قِبل الجهات المسؤولة عن الصيانة. وطالب «آل سالم» بسرعة البدء في تنفيذ الأعمال الواقعة بالطريق، لإنهاء معاناتهم في الطرق الرملية البديلة.

طريق بئر «عسكر- النقعاء»

- يعد الشريان الرئيس لمحافظتي حبونا وبدر الجنوب. - تبلغ مسافته 28 كم.

- تكمن أهميته في اختصاره ما يقارب 30 كلم عن الطرق الأخرى.

- ترتاده مئات السيارات يوميا ويشهد حركة مرورية عالية.

- أدى عدم إصلاحه إلى تصاعد الغبار علي عابريه والمنازل المجاورة.