مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل توزيع المساعدات الغذائية

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع أرغفة الخبز على العائلات المتعففة في شمال لبنان، وجرى يوم أمس توزيع 6,000 ربطة خبز استفاد منها 15,000 فرد من العائلات اللبنانية والفلسطينية والسورية المتعففة، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع مخبز الأمل الخيري في محافظة عكار شمال لبنان.

وتأتي هذه الأعمال الإنسانية في إطار الجهود المبذولة من المملكة ممثلة بالمركز لتقديم مختلف أشكال العون للشعوب المحتاجة والمتضررة في دول العالم كافة.

وفي محافظة حضرموت اليمنية، وزع المركز أول أمس 64 طنًا، و200 كيلوجرام من السلال الغذائية للأسر الأشد حاجة في مديرية السوم بمحافظة حضرموت، استفاد منها 3,600 فرد، ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة من خلال المركز للتخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق.

خدمات علاجية

واصل مركز الجعدة الصحي تقديم خدماته العلاجية للمستفيدين في محافظة حجة اليمنية بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وراجع العيادات خلال المدة من 5 حتى 11 نوفمبر 2020م في قسم الطوارئ 662 مستفيدًا، وقسم الباطنية 279 شخصًا، وعيادة الصحة الإنجابية 88 مستفيدًا، وقسم المصابين بالأوبئة 349 مستفيدًا، وقسم التوعية والتثقيف 723 مراجعًا، وقسم الجراحة والتضميد 98 مستفيدًا، وقسم الإحالة الطبية 11 مستفيدًا، وقسم التوليد 3 حالات، وقسم التغذية العلاجية 96 مستفيدًا، فيما نفذ 7 أنشطة للتخلص من النفايات.

كما راجع قسم المختبر 580 شخصًا، وصُرفت الأدوية لـ1,557 فردًا، وراجع قسم نقل الدم 4 مستفيدين، والعيادات المتنقلة 462، فيما راجع قسم الخدمات التمريضية 568 فردًا.

مكافحة الأوبئة

واصل مركز الطوارئ لمكافحة الأمراض الوبائية في محافظة حجة اليمنية تقديم خدماته العلاجية للمستفيدين بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وراجع العيادات خلال المدة من 5 حتى 11 نوفمبر 2020م في قسم التسجيل والفرز 817 مستفيدًا، وقسم الملاحظات 217 شخصًا، وعيادة التنويم 82 مستفيدًا، وقسم المصابين بالأوبئة 817 مستفيدًا، وقسم التوعية والتثقيف 614 مراجعًا، وقسم الإحالة الطبية 33 مستفيدًا، وصُرفت الأدوية لـ826 مريضًا، فيما نفذ 6 أنشطة للتخلص من النفايات.

مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية

- 1350 مشروعًا بقيمة إجمالية بلغت 4,5 مليار دولار.

- 144 شريكًا في 53 دولة.

- 458 مشروعًا في مجال الأمن الغذائي بقيمة 1,2 مليار دولار.

- 359 مشروعًا في مجال الصحة بإجمالي 779 مليون دولار.

- 46 مشروعًا في مجال التعافي المبكر بتكلفة 278 مليون دولار.

- 17 مشروعًا في القطاعات المتعددة بقيمة 303 ملايين دولار.

- 30 مشروعًا للمياه والإصحاح البيئي بتكلفة 224 مليون دولار.

- 152 مشروعًا في قطاع الإيواء والمواد غير الغذائية بقيمة 118 مليون دولار.

- 15 مشروعًا للخدمات اللوجستية بإجمالي 300 مليون دولار.

- 74 مشروعًا تعليميًا بقيمة 181 مليون دولار.