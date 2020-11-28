السعودية اليوم / اليونان تسجل 121 وفاة و1747 إصابة جديدة بكورونا



أثينا 13 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 28 نوفمبر 2020 م واس

سجلت اليونان خلال الساعات الـ24 الماضية 121 حالة وفاة و 1747 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس

وذكرت منظمة الصحة العامة الوطنية في بيان اليوم, أن الحصيلة الإجمالية للجائحة ارتفعت بذلك إلى 2223 حالة وفاة و103034 إصابةً.

// انتهى //

22:13ت م

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أثينا 13 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 28 نوفمبر 2020 م واسسجلت اليونان خلال الساعات الـ24 الماضية 121 حالة وفاة و 1747 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).وذكرت منظمة الصحة العامة الوطنية في بيان اليوم, أن الحصيلة الإجمالية للجائحة ارتفعت بذلك إلى 2223 حالة وفاة و103034 إصابةً.// انتهى //22:13ت م0124

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