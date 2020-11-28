السعودية اليوم / إيطاليا تسجل 686 وفاة بفيروس كورونا



روما 13 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 28 نوفمبر 2020 م واس

سجلت إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية، 686 حالة وفاة جديدة بفيروس

وذكرت وزارة الصحة الإيطالية في بيانها اليوم أنها سجلت 26323 إصابة جديدة بالفيروس, ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 1538217 إصابةً.

// انتهى //

22:01ت م

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روما 13 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 28 نوفمبر 2020 م واسسجلت إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية، 686 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد 19) ليبلغ بذلك إجمالي الوفيات 54363 حالة وفاة.وذكرت وزارة الصحة الإيطالية في بيانها اليوم أنها سجلت 26323 إصابة جديدة بالفيروس, ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 1538217 إصابةً.// انتهى //22:01ت م0121

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