السعودية اليوم / الدفاع الأمريكية تعلن وفاة أحد طياريها في الإمارات



واشنطن 13 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 28 نوفمبر 2020 م واس

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية اليوم، وفاة أحد طياريها الذي كان يدعم عملية (حراسة الحرية) في الإمارات.

وأوضح البيان الصادر عن البنتاغون اليوم، أن الكابتن كيليان ليلي 30 عامًا، توفي أمس في حادثة مركبة غير قتالية في قاعدة الظفرة الجوية، مشيراً إلى أن سبب الحادث قيد التحقيق.

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21:57ت م

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