السعودية اليوم / لبنان تسجل 1696 حالة جديدة بفيروس كورونا و11 حالة وفاة



بيروت 13 ربيع الآخر 1442هـ الموافق 28 نوفمبر 2020 م واس

سجلت لبنان خلال الساعات الـ24 الماضية 1696 حالة جديدة بفيروس

وذكرت وزارة الصحة اللبنانية اليوم أنّها سجلت 11 حالة وفاة ليبلغ بذلك العدد الإجمالي للوفيات 991 حالة وفاة, بينما بلغ عدد حالة الشفاء 74858 حالةً.

// انتهى //

21:16ت م

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بيروت 13 ربيع الآخر 1442هـ الموافق 28 نوفمبر 2020 م واسسجلت لبنان خلال الساعات الـ24 الماضية 1696 حالة جديدة بفيروس كورونا المُستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 125637 حالةً.وذكرت وزارة الصحة اللبنانية اليوم أنّها سجلت 11 حالة وفاة ليبلغ بذلك العدد الإجمالي للوفيات 991 حالة وفاة, بينما بلغ عدد حالة الشفاء 74858 حالةً.// انتهى //21:16ت م0115

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