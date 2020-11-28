السعودية اليوم / لوكسمبورغ تسجل 565 إصابة جديدة بكورونا



لوكسمبورغ 13 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 28 نوفمبر 2020 م واس

سجلت لوكسمبورغ خلال الساعات الـ24 الماضية، 565 إصابة جديدة بفيروس

وذكرت وزارة الصحة في البلاد أنها سجلت ست حالات وفاة جديدة ليبلغ بذلك العدد الإجمالي للوفيات 306 حالات.

// انتهى //

21:14ت م

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لوكسمبورغ 13 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 28 نوفمبر 2020 م واسسجلت لوكسمبورغ خلال الساعات الـ24 الماضية، 565 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 33974 حالةً.وذكرت وزارة الصحة في البلاد أنها سجلت ست حالات وفاة جديدة ليبلغ بذلك العدد الإجمالي للوفيات 306 حالات.// انتهى //21:14ت م0114

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