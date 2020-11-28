أكبر حصيلة خلال يومين.. إرهاب أردوغان يطال 641 كرديا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الداخلية التركية، السبت، اعتقال 641 شخصًا خلال عمليات شنتها قواتها على مدار يومين، بزعم الانتماء لحزب العمال الكردستاني.

جاء ذلك بحسب بيان صادر عن الوزارة، وفق ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "آرتي غرتشك" التركية المعارضة، وتابعته "الخليج 365.



وقالت الوزارة التركية، في بيانها، إنه "تم اعتقال 641 شخصًا خلال عمليات شنتها قوات الأمن في 42 ولاية تركية"، زاعمة أن تلك العمليات تمت بالتنسيق مع النيابات العامة، واستهدفت عناصر حزب العمال الكردستاني والداعمين لهم.

وزعمت الوزارة كذلك العثور على عدد كبير من الأسلحة والذخيرة، ووثائق ومواد رقمية خلال تلك العمليات.

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة التركية، تعتبر حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، الممثل في البرلمان التركي بـ65 نائبًا، الجناح السياسي لحزب العمال الكردستاني المدرج من قبل أنقرة على قوائم التنظيمات الإرهابية.

وتقوم السلطات التركية بين الحين والآخر بالعديد من الممارسات للضغط على الحزب، وأعضائه، وشملت هذه الممارسات إقالة رؤساء بلديات منتخبين تابعين له من مناصبهم تحت ذريعة "الانتماء لتنظيم إرهابي مسلح والدعاية له"، في إشارة للحزب ذاته.

ويحكم رؤساء بلديات من حزب الشعوب الديمقراطي كثيرا من المدن في محافظات جنوب شرقي تركيا الذي يغلب على سكانه الأكراد، في حين يصف الحزب إجراءات نظام أردوغان بأنها مخطط حكومي ممنهج للنيل من صفوفه.

كما تشهد تلك المحافظات، انتهاكات أمنية كبيرة بذريعة مطاردة حزب العمال الكردستاني، حيث تشن السلطات من حين لآخر حملات اعتقال واسعة بها تستهدف الأكراد؛ بزعم دعمهم للحزب المذكور، ما يدفعهم للتظاهر بين الحين والآخر رفضا للقمع.