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2020-11-28 القبض على قائد مركبة متهور بـ الطائف متابعات الخليج 365 - الطائف ألقت الإدارة العامة للمرور، اليوم السبت، القبض على قائد مركبة نشر مقاطع أثناء القيادة بسرعة عالية بمحافظة الطائف. وقالت إدارة المرور، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: إن ‏مرور محافظة الطائف يضبط قائد المركبة الذي قام بنشر مقاطع بوسائل التواصل الاجتماعي، وهو يقود المركبة بسرعة عالية وبدون لوحات، معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر. وأضافت الإدارة العامة للمرور أنه سيتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.



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