مصير الأوراق النقدية والعملات التي تحمل مسمى مؤسسة النقد

2020-11-28

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد البنك المركزي السعودي أن الأوراق النقدية والعملات من كل الفئات، والتي تحمل مسمى مؤسسة النقد العربي السعودي؛ ستستمر في الاحتفاظ بصفة التداول القانوني والقوة الإبرائية.

وقال البنك المركزي السعودي في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “إن الأوراق النقدية والعملات من كافة الفئات والتي تحمل مسمى مؤسسة النقد العربي السعودي؛ ستستمر في الاحتفاظ بصفة التداول القانوني والقوة الإبرائية”.

تعديل مسمى مؤسسة النقد:

يذكر أنه صدرت، الأسبوع الماضي، موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على نظام البنك المركزي السعودي.

وتضمن النظام تعديلًا لمسمى مؤسسة النقد العربي السعودي ليصبح البنك المركزي السعودي وأن يرتبط مباشرة بالملك، مع استمرار تمتع البنك المركزي بالاستقلال المالي والإداري، وذلك مواكبةً للممارسات العالمية للبنوك المركزية. كما تضمن النظام حكمًا يقضي بحلول البنك المركزي السعودي محل مؤسسة النقد العربي السعودي في كافة حقوقها والتزاماتها.

أهداف البنك المركزي السعودي:

وقد حدد النظام أهداف البنك المركزي من خلال:

1- المحافظة على الاستقرار النقدي.

2- دعم استقرار القطاع المالي وتعزيز الثقة فيه.

3- دعم النمو الاقتصادي.

كما تضمن النظام التأكيد على أن البنك المركزي هو المسؤول عن وضع وإدارة السياسة النقدية واختيار أدواتها وإجراءاتها، بالإضافة إلى توضيح علاقة البنك بالحكومة والجهات الدولية الخارجية ذات العلاقة، ووضع النظام إطارًا لحوكمة أعمال البنك وقراراته.

ووفقًا للنظام، فإن البنك المركزي السعودي سيحتفظ باختصار “ساما-SAMA” لأهميته التاريخية ومكانته محليًّا وعالميًّا، كما أنّ الأوراق النقدية والعملات المعدنية من كافة الفئات التي تحمل مسمى مؤسسة النقد العربي السعودي؛ ستستمر في الاحتفاظ بصفة التداول القانوني والقوة الإبرائية.

