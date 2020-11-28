سعود الطبية تقدم نصائح لمرضى الربو عند هطول الأمطار

2020-11-28

متابعات الخليج 365 - الجوهرة سعد - الرياض

وجهت مدينة الملك سعود الطبية نصائح وتعليمات لمرضى الربو عند هطول الأمطار.

وشددت المدينة الطبية، عبر حسابها في موقع “تويتر”، على أهمية الحرص على تجنب المطر والهواء البارد كونهما من مهيجات الربو، وتغطية الرأس والفم والأنف عند الخروج من المنزل، ومُلازمة البخاخ الإسعافي بشكل دائم.

وأكدت، على أهمية التوجه إلى أقرب قسم طوارئ في حال عدم استجابة المصاب للبخاخ الإسعافي، وتفاقم الأعراض وفقدان القدرة على التنفس أو الكلام، وازرقاق في أطراف الشفتين واللسان.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت استمرار هطول أمطار رعدية، مصحوبة برياح سطحية نشطة على مناطق المملكة، كما يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على مناطق تبوك، حائل، الجوف، الحدود الشمالية وأجزاء من منطقتي القصيم والمدينة المنورة.

