شكرا لقرائتكم خبر ضبط 35 مخالفة على سوق أسماك القنفذة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رصدت الفرق الميدانية التابعة لوزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة القنفذة خلال حملة تفتيشية أمس على سوق الأسماك بالمحافظة، 35 مخالفة تمثلت في سوء التعامل مع المنتج السمكي وطرق عرضه وعدم وجود وسائل الدفع الالكترونية «مدى».

وأوضحت الوزارة أن لجنة دراسة معوقات وتحديات سوق الأسماك بالمحافظة لجنة دائمة لدراسة ومراقبة أوضاع السوق، شكلت من جهات حكومية عدة، تنفذ بشكل مستمر جولات تفتيشية تشمل سوق الأسماك بالمحافظة ومرفأ الصيادين، للوقوف على وفرة المنتج وسلامته وأوضاع سوق الأسماك وطرق عرض المنتج فيه.

وأضافت أن الحملات الميدانية للجنة أسفرت عن ضبط مخالفات رصدها مكتب وزارة التجارة لعدم وجود جهاز «مدى»، وأخرى رصدتها بلدية المحافظة تمثلت في عدم إضافة الثلج الكافي للمنتج السمكي، مما قد يتسبب في تلفه سريعا، إضافة لرصد مخالفات من قبل مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة على عمالة الصيد.

وأفادت الوزارة بأن عمل اللجنة شمل التفتيش على كل ما من شأنه المساس بصحة وسلامة المستهلك، كطرق عرض المنتج وتداوله، حتى يصل إلى المستهلك بشكل صحي وطازج، ونظامية العمالة القائمة ومتابعة الصحة العامة ونظافة المعدات الناقلة، والتأكد من عدم وجود احتكار أو تسجيل أي عملية تستر بالسوق.