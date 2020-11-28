شكرا لقرائتكم خبر حيوانات مهددة بالانقراض في معرض بالأحساء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتمت فعاليات معرض (الرفق بالحيوان وسلامة عائلتي)، الذي نظمته كلية الطب البيطري بجامعة الملك فيصل بالأحساء بالتعاون مع مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة، وإدارة الثروة الحيوانية ممثلة في قسم الإرشاد البيطري والرفق بالحيوان. وأوضح مدير عام مكتب وزارة البيئة بالأحساء المهندس إبراهيم الخليل، أن المعرض، هدف إلى تعزيز مفهوم الشراكة المجتمعية لإيجاد جيل واع. وأشار إلى أن الفعاليات تضمنت فقرات توعوية عن كيفية التعامل مع الحيوانات، وتغذيتها، ونقلها بطريقة سليمة، وتنظيفها وتوفير البيئة المناسبة، إضافة إلى عرض حيوانات مهددة بالانقراض، وأدوية ولقاحات يمنع بيعها وصرفها إلا باستشارة طبية. وأشار إلى أن الفعاليات تضمنت فقرات توعوية عن كيفية التعامل مع الحيوانات، وتغذيتها، ونقلها بطريقة سليمة، وتنظيفها وتوفير البيئة المناسبة، إضافة إلى عرض حيوانات مهددة بالانقراض، وأدوية ولقاحات يمنع بيعها وصرفها إلا باستشارة طبية.

كانت هذه تفاصيل خبر حيوانات مهددة بالانقراض في معرض بالأحساء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.