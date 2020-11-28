شكرا لقرائتكم خبر أجواء غائمة.. و«سقيا» تنهمر على المناطق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار متوسطة إلى غزيزة على منطقة مكة المكرمة تشمل أضم والعرضيات والموية وتربة ورنية وميسان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، وتساقط البرد وجريان السيول، هطلت الأمطار أمس وتراوحت ما بين المتوسطة والغزيرة على عدد من المناطق والمحافظات، وذلك ضمن الحالة المطرية «سقيا» حيث استمر تشكل السحب وسط أجواء ربيعية غائمة.

وشهدت مدن ومحافظات المنطقة الشرقية هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة، شملت الدمام والظهران والقطيف وأجزاء متفرقة من مراكز وبلدات المنطقة.

كما هطلت أمطار من متوسطة إلى غزيرة على حفر الباطن.

وأصدرت الأرصاد أمس، تنبيها بهطول أمطار رعدية على منطقة تبوك، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، تشمل تبوك ومحافظات البدع وحقل والوجه وضباء، مشير إلى استمرار الحالة المطرية.

وهطلت أمطار خفيفة إلى متوسطة على مركز العسافية وضواحيه بمحافظة تيماء، بينما هطلت أمطار من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بصواعق رعدية على محافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية والمراكز التابعة لها شملت طلعة التمياط، الشريم، العجرمية، لوقة، لينة، أعيوج، الحدقة.

إلى ذلك هطلت أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة القصيم، شملت مدينة بريدة وعددا من محافظات المنطقة.