شكرا لقرائتكم خبر ارتفاع نسبة الشفاء من كورونا إلى 96.94% ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجلت وزارة الصحة أمس 220 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وشفاء401 حالة، و13 وفاة، ليصبح إجمالي الحالات في المملكة 356911 حالة، من بينها 5018 حالة نشطة، منها 675 حالة حرجة.

وأوضحت الوزارة في بيانها أن نسبة حالات التعافي بلغت 96.94%، لافتة إلى إجراء 36709 فحوص مخبرية جديدة. ودعت الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون باعتباره أهم وسيلة للوقاية من الفيروس، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواء طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

وجددت الصحة التوصية لكل من لديه أعراض بالتوجه لعيادات (تطمن) التي هيأتها لخدمة من يشعر بأعراض كورونا، أو مراكز (تأكد) التي خصصتها لخدمة الذين لا يشكون أعراضا، أو لديهم أعراض خفيفة ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق (صحتي)، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية من خلال تطبيق (واتس اب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات الفيروس، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.

إجمالي الحالات 356,911

المتعافون 346,023

الحالات النشطة 5018

الوفيات 5870