، 6 جوائز للتميز الحكومي العربي تذهب إلى المملكة .. تعرف عليها ،

محمد بن مسعود - الدمام - من ضمنها "التجارة" كأفضل وزارة عربية

حصدت المملكة العربية السعودية 6 جوائز مؤسسية وفردية، في التميز الحكومي العربي الذي أطلقته دولة الإمارات العربية المتحدة، بالتعاون مع جامعة الدول العربية ضمن دورتها الأولى 2019 - 2020 م.

وحققت وزارة التجارة أفضل وزارة عربية، فيما حصدت الهيئة العامة للغذاء والدواء أفضل هيئة حكومية عربية، وجاءت مبادرة "فرجت" كأفضل مبادرة تطويرية حكومية.

وحصد المهندس محمد الموكلي الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية، جائزة أفضل مدير عام لمؤسسة عربية، وجاء "تطبيق المستشار العقاري" وتطبيق "وزارة التجارة" كأفضل تطبيق حكومي عربي ذكي.التميز الحكومي المملكة العربية السعودية التميز الحكومي العربي المملكة جائزة التميز الحكومي العربي السعودية