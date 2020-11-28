- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
أفادت وزارة الصحة الإيطالية اليوم (السبت)، بتسجيل 686 حالة وفاة مرتبطة بـ"كوفيد -19"، مقابل 827 أمس، و26323 إصابة جديدة، انخفاضًا من 28352 حالة في اليوم السابق.
وأشارت إلى إجراء 225940 مسحة، مقارنة بـ 222،803 مسحات أمس، وفقًا لـ "رويترز".
وأعلنت الوزارة أمس أنها ستخفف القيود المفروضة على مكافحة "كوفيد -19" في خمس مناطق ابتداءً من غدٍ، بما في ذلك لومباردي، أغنى منطقة في البلاد وأكثرها اكتظاظًا بالسكان.إيطاليا فيروس كورونا الجديد
28 نوفمبر 2020 - 13 ربيع الآخر 1442 09:19 PM
تسجيل 26323 إصابة جديدة خلال المدة نفسهاإيطاليا .. "كورونا" ينهي حياة 686 شخصًا في يوم واحد
أفادت وزارة الصحة الإيطالية اليوم (السبت)، بتسجيل 686 حالة وفاة مرتبطة بـ"كوفيد -19"، مقابل 827 أمس، و26323 إصابة جديدة، انخفاضًا من 28352 حالة في اليوم السابق.
وأشارت إلى إجراء 225940 مسحة، مقارنة بـ 222،803 مسحات أمس، وفقًا لـ "رويترز".
وأعلنت الوزارة أمس أنها ستخفف القيود المفروضة على مكافحة "كوفيد -19" في خمس مناطق ابتداءً من غدٍ، بما في ذلك لومباردي، أغنى منطقة في البلاد وأكثرها اكتظاظًا بالسكان.
، إيطاليا .. "كورونا" ينهي حياة 686 شخصًا في يوم واحد ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر إيطاليا .. "كورونا" ينهي حياة 686 شخصًا في يوم واحد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.