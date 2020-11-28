، إيطاليا .. "كورونا" ينهي حياة 686 شخصًا في يوم واحد ،

محمد بن مسعود - الدمام - تسجيل 26323 إصابة جديدة خلال المدة نفسها

أفادت وزارة الصحة الإيطالية اليوم (السبت)، بتسجيل 686 حالة وفاة مرتبطة بـ"كوفيد -19"، مقابل 827 أمس، و26323 إصابة جديدة، انخفاضًا من 28352 حالة في اليوم السابق.

وأشارت إلى إجراء 225940 مسحة، مقارنة بـ 222،803 مسحات أمس، وفقًا لـ "رويترز".

وأعلنت الوزارة أمس أنها ستخفف القيود المفروضة على مكافحة "كوفيد -19" في خمس مناطق ابتداءً من غدٍ، بما في ذلك لومباردي، أغنى منطقة في البلاد وأكثرها اكتظاظًا بالسكان.إيطاليا فيروس كورونا الجديد