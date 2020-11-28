شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مواطنة تتغلب على مرضها وتفتح سوبر ماركت بمساعدة بناتها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

تغلبت المواطنة أم فيصل على صعوبات الحياة التي واجهتها بسبب مرض أصاب عينها، وقامت بافتتاح سوبر ماركت في خميس مشيط برفقة بناتها الأربعة.

وقالت أم فيصل ، أنها في البداية عملت في مجالات التطريز والخرز والعمل اليدوي، لحاجتها لمصدر دخل إضافي للوفاء بالتزامات أسرتها إلا أن إصابتها بمرض في العين منعتها من الاستمرار، لافتة إلى أنها كانت تمتلك طاولة تبيع عليها بعض المنتجات والمأكولات، لتتبادر في ذهنها فكرة افتتاح سوبر ماركت برفقة بناتها بعد ملاحظة رواج هذه التجارة.

وأضافت أن بناتها اعترضوا على المشروع في بداية الأمر، مبينة أنها لا تزال تواجه صعوبات في الاعتماد على عمالة في مشروعها، و أن نقص السيولة والتزامات عائلتها الضخمة تمنعان استقدام عمالة في السوبر ماركت.