الرياض تسعى لحل الأزمة مع قطر كهدية لجو بايدن

كشفت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية ، اليوم السبت ، محاولة سعي السعودية لحل الأزمة المستمرة بينها وبين قطر منذ أكثر من ثلاث سنوات .

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة ، أن رغبة السعودية في انهاء الحصار على قطر تأتي في إطار محاولة ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، "كسب ود إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن .

ونقلت الصحيفة عن مستشار للسعودية والإمارات أن الخطوة ستكون بمثابة "هدية لبايدن"، مبيناً أن ولي العهد بات يشعر بأنه "في مرمى النار" بعد فوز بايدن، ويريد إبرام صفقة مع قطر لـ "إظهار رغبته واستعداده للقيام بخطوات ايجابية".

وفي نفس السياق ، كشف المحلل السعودي المقرب من الديوان الملكي ، علي الشهابي، بأن الحكومة السعودية كانت "منفتحة على إنهاء المشكلة" مع قطر منذ عدة أشهر، بحسب الصحيفة البريطانية.

وكشف مصدر دبلوماسي مطلع، أن محادثات تجري بوساطة الولايات المتحدة والكويت بهدف وضع الأساس لمفاوضات ثنائية مباشرة بين السعودية وقطر.

يشار بأنه منذ 5 حزيران/ يونيو 2017، تفرض السعودية والإمارات والبحرين ومصر حصارًا بريًا وجويًا وبحريًا على قطر، بزعم دعمها للإرهاب وعلاقتها مع إيران، وهو ما نفته الدوحة مرارا واعتبرته محاولة للنيل من سيادتها وقرارها المستقل.

وتؤكد الدوحة أن من الضروري حل الأزمة الخليجية بالحوار من دون أي شروط مسبقة، وهو ما تحاول الكويت ومعها سلطنة عُمان بذل جهود وساطة لإتمامه. وفق عرب 48