إلزام مقدمي خدمات البريد بأرقام مجانية

ألزمت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، مقدمي الخدمات البريدية اللوجيستية، بتوفير رقم مجاني لخدمة العملاء، بهدف تعزيز آليات حماية المستفيدين، ورفع مستوى جودة الخدمة. وأوضحت الهيئة أن قرار الإلزام يأتي في إطار عملها على حماية حقوق المستفيدين، وإلزام مقدمي الخدمات، بالعمل بمقتضى وثيقة قواعد حماية حقوق مستفيدي الخدمات البريدية، التي تنص على وجوب تأسيس قسم خاص، لتلقي وإدارة ومعالجة شكاوى المستفيد.

وأشارت إلى قيام فرقها الرقابية والتفتيشية، بالتحقق من مستوى التزام مقدمي الخدمات البريدية اللوجيستية بالقرارات والتنظيمات.